Незважаючи на словесну атаку літнього чоловіка на словацьку сценаристку та активістку Гелену Гудачекову, жінка не вагалася надати чоловікові першу допомогу під час алергічної реакції на їжу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Активістка вже тривалий час займається допомогою Україні.

У братиславському в’єтнамському бістро літній чоловік деякий час спостерігав за нею, а потім щось шукав у мобільному. Іншій жінці, яка сиділа з ним за столом, він повідомив, що впізнав Гудачекову.

"Потім він підійшов до мене і пробурмотів: "Ти, бандерівська курва, недороблена. Чому б тобі не поїхати в Україну?" – описала Гудачекова.

Активістка у відповідь побажала йому смачного "патріотичного обіду", що прозвучало дещо провокативно, зважаючи на те, що вони сиділи у в’єтнамському бістро. Чоловік ще деякий час лаявся, але потім сів назад за свій стіл. Коли йому принесли їжу, жінка за сусіднім столом попередила його, щоб він не їв основну страву з горіхами, бо знову опиниться в лікарні.

Чоловік почав їсти, зауваживши, що він же не викине сім євро. Незабаром він весь почервонів, а його очі набрякли. "Чоловік почав сильно кашляти, панікувати, хапався за груди й зняв светр", – описала ситуацію Гудачекова.

Вона не вагалася ні на мить і ввела йому в стегно адреналін, який завжди носить із собою. Ін’єкція майже миттєво подіяла, і Гудачекова ще встигла викликати швидку, повідомивши про алергічну реакцію та застосування адреналінового шприца.

Швидка прибула за кілька хвилин, а жінка, яка сиділа з чоловіком за столом, обійняла активістку та подякувала їй. "Чоловік навіть не подивився на мене", – зазначила Гудачекова. "Що з ним далі, я не знаю, але вірю, що з ним усе гаразд", – додала вона.

Оперативний центр служби швидкої медичної допомоги Словацької Республіки підтвердив виклик у в’єтнамському бістро. "До прибуття швидкої пацієнту, який мав серйозну алергічну реакцію, ввели адреналін", – повідомили рятувальники.

"Його очі все ще були сильно набряклі, але завдяки попередньому втручанню він не задихався і дихав самостійно. Рятувальники надали пацієнту допомогу на місці, стабілізували його стан, а потім доставили до лікарні", – додали рятувальники.

Активістка зізналася, що її захопила війна та грубість, але не настільки, щоб дозволити людині померти поруч із собою, навіть якщо той раніше її ображав.

У соціальних мережах з’явилося чимало захоплених відгуків щодо її вчинку. "Дідові пощастило, що поруч із ним була кмітлива "бандерівка", яка знає, що робити, коли йдеться про життя", – прокоментувала ситуацію одна з користувачок.

Нещодавно словацький прем’єр Робер Фіцо заявив, що не бажає, щоб Словаччина стала учасником військового конфлікту "через якусь статтю 5" НАТО.

Також Фіцо заявив, що Захід понад чотири роки "марно підливав олію у вогонь" у контексті російсько-української війни і цим нібито провокував конфлікт РФ та НАТО.