Нападение с ножом на маленьких детей в Дублине в четверг спровоцировало жестокие беспорядки в центре ирландской столицы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Из-за беспорядков движение общественного транспорта приостановили. Пациентам посоветовали не ехать в ближайший роддом без крайней необходимости после столкновений между спецназовцами и антииммигрантскими протестующими, которые прибыли на место нападения возле главной магистрали улицы О'Коннел.

В Дублине произошли беспрецедентные беспорядки после ножевой атаки на детей

Двухэтажный автобус сожгли дотла перед памятником Дэниелу О'Коннелу в начале улицы, а в соседнем отеле Holiday Inn и ресторане McDonalds разбили окна. Также был разграблен магазин Footlocker. Сгорели несколько автомобилей, в том числе полицейская машина.

Disturbing scenes in Dublin City center this evening.



Garda Commissioner Drew Harris condemns the scenes as a "hooligan faction driven by far-right ideology".



We advise everyone to avoid Parnell St, O’Connell St, Abbey St & the surrounding areas. Stay safe.#DublinRiots pic.twitter.com/r2Xc9vaGQV — JOE.ie (@JOEdotie) November 23, 2023

"Это позорные сцены. Мы имеем дело с абсолютно безумной, хулиганской группировкой, управляемой ультраправой идеологией, которая прибегает к серьезному насилию", – заявил журналистам комиссар полиции Дрю Харрис после того, как на восстановление общественного порядка направили 400 офицеров.

Frontline Gardaí backed up by Public Order Units are deployed in large numbers in Dublin City Centre.



Gardaí are advising members of the public to avoid the North City Centre at this time. pic.twitter.com/eQ4XblXy5O — An Garda Síochána (@GardaTraffic) November 23, 2023

Такие беспорядки почти беспрецедентны в Дублине. Здесь нет ультраправых партий или политиков, избранных в парламент, но небольшие антииммигрантские протесты участились за последний год. Правительство пересматривает меры безопасности вокруг парламента после того, как во время недавнего протеста депутаты оказались в ловушке.

"Существует группа людей, головорезов, преступников, которые используют это ужасное нападение, чтобы посеять вражду", – заявила журналистам министр юстиции Хелен МакЭнти. "Полиция использует все возможные силы для восстановления порядка. С этим нельзя мириться", – добавила она.

Около 13:30 23 ноября возле Gaelscoil Choláiste Mhuire, начальной школы на Парнелл Сквер Ист, оживленной части ирландской столицы, неизвестный напал с ножом на людей.

Трое маленьких детей, а также мужчина и женщина были доставлены в больницу.

Харрис заявил, что все сценарии расследования нападения остаются открытыми. Это противоречит словам старшего офицера, который ранее заявил журналистам, что полиция не связывает инцидент с терроризмом.

"Я не собираюсь делать дальнейших предположений относительно террористического мотива. Пока мы не будем уверены, что это за мотив, мы должны оставаться открытыми относительно того, почему это произошло", – сказал он.

Пятилетняя девочка получила неотложную помощь после серьезных ножевых ранений.

Нападавшего – мужчину в возрасте около 40 лет, который также находится на лечении в связи с серьезными ранениями – арестовала полиция. Она заявила, что не разыскивает других подозреваемых.

Полиция не комментирует национальность задержанного мужчины. Чистая миграция среди 5,3-миллионного населения Ирландии существенно возросла в последние месяцы. Около 100 тысяч украинских беженцев прибыли с момента вторжения России, что является одним из самых высоких показателей на душу населения в ЕС.