Нападение с ножом на маленьких детей в Дублине в четверг спровоцировало жестокие беспорядки в центре ирландской столицы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Из-за беспорядков движение общественного транспорта приостановили. Пациентам посоветовали не ехать в ближайший роддом без крайней необходимости после столкновений между спецназовцами и антииммигрантскими протестующими, которые прибыли на место нападения возле главной магистрали улицы О'Коннел.

В Дублине произошли беспрецедентные беспорядки после ножевой атаки на детей

Двухэтажный автобус сожгли дотла перед памятником Дэниелу О'Коннелу в начале улицы, а в соседнем отеле Holiday Inn и ресторане McDonalds разбили окна. Также был разграблен магазин Footlocker. Сгорели несколько автомобилей, в том числе полицейская машина.

Disturbing scenes in Dublin City center this evening. Garda Commissioner Drew Harris condemns the scenes as a "hooligan faction driven by far-right ideology". We advise everyone to avoid Parnell St, O’Connell St, Abbey St & the surrounding areas. Stay safe. #DublinRiots pic.twitter.com/r2Xc9vaGQV

"Это позорные сцены. Мы имеем дело с абсолютно безумной, хулиганской группировкой, управляемой ультраправой идеологией, которая прибегает к серьезному насилию", – заявил журналистам комиссар полиции Дрю Харрис после того, как на восстановление общественного порядка направили 400 офицеров.

Frontline Gardaí backed up by Public Order Units are deployed in large numbers in Dublin City Centre.



Gardaí are advising members of the public to avoid the North City Centre at this time. pic.twitter.com/eQ4XblXy5O