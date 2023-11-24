Шопінг у "Чорну п'ятницю": особливості свята та як підготуватися до покупок

Чорна п'ятниця вважається найпопулярнішою подією року для роздрібних продажів. Якщо ви плануєте здійснити покупки в листопаді 2023 року, то це свято допоможе заощадити та придбати необхідні товари з шаленими знижками.

Black Friday — чудова можливість зробити шопінг незабутнім. У цей період майже всі магазини на честь події роблять розпродажі і пропонують клієнтам великі знижки.

Що таке "Чорна п'ятниця" і чому так називається

Традиція "Чорної п'ятниці" прийшла до нас із США і тісно пов'язана з Днем Подяки, що йде за ним, провісником майбутніх різдвяних знижок. Ідея влаштовувати розпродаж виникла ще в 19 столітті. Хоча цей день не є офіційним святом, багато людей беруть вихідні, щоб встигнути скористатися максимальною кількістю вигідних пропозицій. І цілком зрозуміло — таку можливість не можна проґавити.

Що можна купити в період "Чорної п'ятниці"

Світовий розпродаж – це шанс придбати те, про що давно мріяли, чи просто влаштувати собі приємний шопінг. У період "Чорної п'ятниці" можна купити найрізноманітніші товари:

техніку;

дитячі іграшки;

одяг;

товари для дому;

аксесуари;

посуд;

декор;

постільну білизну;

засоби гігієни.

Це далеко не весь список, адже знижки проходять у багатьох магазинах з різними категоріями товарів, тож кожен може знайти необхідну продукцію. Для дівчат, наприклад, є чудова можливість придбати косметику від відомого бренду Bobbi Brown.

В інтернет-магазині Notino можна знайти різні б'юті-товари: декоративні засоби та доглядові.

Періоди проведення Black Friday

Оскільки День Подяки завжди відзначається у четвертий четвер листопада, розпродажі зазвичай розпочинаються у період з 20 по 27 листопада.

Black Friday 2023 стартуватиме опівночі 24 листопада в усьому світі. Цього дня рекомендується знайти час, щоб втілити мрії у життя та придбати речі, які зазвичай коштують набагато дорожче.

Як підготуватися до покупок у період Black Friday

Майбутнє свято шопінгу викликає великий інтерес у різних груп людей, не обмежуючись лише пристрасними шанувальниками шопінгу. У цей період практично кожен прагне порадувати себе приємними покупками.

До настання Black Friday рекомендується заздалегідь підготуватися, визначитися з покупками, скласти список, щоб у потрібний момент розпочати шопінг у повній готовності.

Важливо завчасно подумати, що б ви хотіли придбати, та визначити магазини, аби шопінг пройшов швидше.