Президент Швейцарії прибув до України

Голова Федеральної ради Швейцарії Ален Берсе приїхав до України для участі в міжнародному саміті з питань продовольчої безпеки та зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у Twitter (X).

"У центрі уваги – вплив агресивної війни РФ на світову продовольчу безпеку та довгострокова підтримка Швейцарії для України", – зазначив Берсе.

Раніше голова Федеральної ради Швейцарії висловив переконання, що приєднання до санкцій Євросоюзу проти Росії не суперечать її політиці нейтралітету, на відміну від ситуації, якби країна допомагала ухилятись від них.

Берсе нагадав, що агресивна війна Росії проти України порушила всі принципи міжнародного права згідно зі Статутом ООН.

Швейцарія також виступила за створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Минулого року Федеральна рада Швейцарії роз'яснила, що нейтралітет країни сумісний із санкціями Європейського Союзу проти Росії, але не членством у НАТО.

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