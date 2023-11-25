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Зеленский говорил с президентом Швейцарии о разминировании и Формуле мира

Суббота, 25 ноября 2023, 15:44

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой Федерального совета Швейцарии Аленом Берсе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский написал в Facebook.

По его словам, он обсудил с Берсе вопрос гуманитарного разминирования, использование замороженных доходов с активов РФ, а также Формулу мира.

"Ценим помощь, которую оказывает Швейцария для восстановления инфраструктурных объектов Украины. Спасибо за гуманитарную поддержку нашего государства, наших людей", – отметил Зеленский.

Утром стало известно, что Ален Берсе приехал в Украину для участия в международном саммите по вопросам продовольственной безопасности и встречи с Зеленским.

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