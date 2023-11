Спікер парламенту Фінляндії виступив у Раді повністю українською

Спікер парламенту Фінляндії Юссі Халла-ахо висловив свою промову у Верховній Раді повністю українською мовою.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Халла-ахо виступав у Раді в суботу разом зі спікерами загалом шести країн ЄС та президентом Парламентської асамблеї НАТО, він висловив промову повністю українською.

Who among world political leaders can make a speech in so perfect #Ukrainian? May be just a few. Here is the today's video of the Speaker of the Parliament of #Finland Jussi Halla-aho addressing the #Ukraine's Parliament in Ukrainian on the 90th anniversary of the Russian crime -… pic.twitter.com/eKM4bTfthG