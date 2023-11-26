Спікер парламенту Фінляндії виступив у Раді повністю українською

Спікер парламенту Фінляндії Юссі Халла-ахо висловив свою промову у Верховній Раді повністю українською мовою.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Халла-ахо виступав у Раді в суботу разом зі спікерами загалом шести країн ЄС та президентом Парламентської асамблеї НАТО, він висловив промову повністю українською.

Who among world political leaders can make a speech in so perfect #Ukrainian? May be just a few. Here is the today's video of the Speaker of the Parliament of #Finland Jussi Halla-aho addressing the #Ukraine's Parliament in Ukrainian on the 90th anniversary of the Russian crime -… pic.twitter.com/eKM4bTfthG November 25, 2023

Юссі Халла-ахо почав з нагадування про те, що Фінляндія у 1939 році зіткнулася з такою ж імперською агресією СРСР, як зараз Україна, і 24 лютого фіни добре пригадали це минуле.

Він висловив розчарування тим, що після завершення "холодної війни" та розпаду СРСР Росія у підсумку не змінилася.

"Як тоді, так і сьогодні вона не поважає ні міжнародного права, ні своїх зобов’язань. Вона не цінує життя ні своїх, ні чужих. Вона вважає, що має право вето на вибори своїх сусідів, право вето навіть на їхнє існування. Росія поважає і розуміє силу. На російський імперіалізм треба відповісти силою", – наголосив Халла-ахо.

Спікер зазначив, що героїчний опір України підштовхнув і додали Фінляндії сміливості діяти – вочевидь, маючи на увазі рішення вступати у НАТО та військову допомогу Україні.

Він нагадав, що Фінляндія передала Україні вже 20 пакетів військової допомоги і продовжуватиме підтримку стільки, скільки буде необхідно.

Халла-ахо торкнувся також питання Голодомору. Він пояснив, що фінський парламент з формальних причин ніколи не видає декларацій щодо історичних подій та навіть не має процедури для цього, проте минулого тижня очільники фракцій з більшістю депутатів підписали спільну заяву про те, що бачать підстави вважати Голодомор геноцидом українського народу з боку радянської влади.

Під час виступу українські депутати багато разів переривали його бурхливими оплесками і вставали з місць.

Нагадаємо, Юссі Халла-ахо належить до крайньої правої партії "Справжні фіни". Влітку його обрали кандидатом від партії на президентських виборах у Фінляндії, що пройдуть наприкінці січня. Наразі він на 5-й позиції у рейтингах.

Російським пропагандистам Халла-ахо запам'ятався тим, що за донат замовив напис на українському снаряді.