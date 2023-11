Макрон і Трюдо виступили із заявами у день пам’яті жертв Голодомору

Президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо виступили із заявами до дня пам’яті жертв Голодомору.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ніколи не забувайте про Голодомор. Це штучний голод, це геноцид. 90 років тому загинули мільйони українців", – зазначив Макрон у своєму Twitter (Х).

Never forget the Holodomor.



An orchestrated famine, a genocide. Millions of Ukrainians perished 90 years ago.



Even on this day of commemoration, Ukraine is being hit by Russia. To the people of Ukraine, I want to reiterate our full compassion and support.