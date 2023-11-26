Макрон і Трюдо виступили із заявами у день пам’яті жертв Голодомору

Президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо виступили із заявами до дня пам’яті жертв Голодомору.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ніколи не забувайте про Голодомор. Це штучний голод, це геноцид. 90 років тому загинули мільйони українців", – зазначив Макрон у своєму Twitter (Х).

Never forget the Holodomor.



An orchestrated famine, a genocide. Millions of Ukrainians perished 90 years ago.



Even on this day of commemoration, Ukraine is being hit by Russia. To the people of Ukraine, I want to reiterate our full compassion and support. November 25, 2023

Президент Франції додав, що Росія у цей день пам’яті вдалася до чергової масованої повітряної атаки по українських містах.

"Хочу висловити народові України наше повне співчуття і підтримку", – зазначив Емманюель Макрон.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо наголосив, що Голодомор був спробою сталінського режиму зламати спротив українців, знищити їхню ідентичність і прагнення до незалежності.

Він закликав громадян Канади дізнатися більше про ці сторінки історії та вшанувати пам’ять загиблих.

"Радянський режим намагався приховати докази Голодомору, і Росія досі заперечує, що це був геноцид. Зараз, коли Україна продовжує боронити себе від варварської агресії Росії, українці знову проявляють свій незламний і непохитний дух. Україна буде вільною, Україна буде незалежною, і Канада продовжить підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно", – заявив Трюдо.

Протягом дня пам’яті у суботу із заявами виступили багато інших лідерів та послів країн Європи.

Ті, хто у цей час перебував в Україні, у тому числі президент Швейцарії Ален Берсе і прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте, поклали квіти до меморіалу жертвам Голодомору.

Раніше стало відомо, що 55 держав-членів ООН та делегація ЄС підписали ініційовану Україною в ООН Декларацію до 90-х роковин Голодомору 1932–1933 років.

На сьогодні Голодомор визнали геноцидом українського народу парламенти близько трьох десятків країн світу, а також Європейський парламент і Парламентська асамблея Ради Європи.