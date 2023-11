Макрон и Трюдо выступили с заявлениями в день памяти жертв Голодомора

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступили с заявлениями ко дню памяти жертв Голодомора.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Никогда не забывайте о Голодоморе. Это искусственный голод, это геноцид. 90 лет назад погибли миллионы украинцев", – отметил Макрон.

Never forget the Holodomor.



An orchestrated famine, a genocide. Millions of Ukrainians perished 90 years ago.



Even on this day of commemoration, Ukraine is being hit by Russia. To the people of Ukraine, I want to reiterate our full compassion and support.