Макрон и Трюдо выступили с заявлениями в день памяти жертв Голодомора

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступили с заявлениями ко дню памяти жертв Голодомора.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Никогда не забывайте о Голодоморе. Это искусственный голод, это геноцид. 90 лет назад погибли миллионы украинцев", – отметил Макрон.

Never forget the Holodomor.



An orchestrated famine, a genocide. Millions of Ukrainians perished 90 years ago.



Even on this day of commemoration, Ukraine is being hit by Russia. To the people of Ukraine, I want to reiterate our full compassion and support. November 25, 2023

Президент Франции добавил, что Россия в этот день памяти провела очередную массированную воздушную атаку по украинским городам.

"Хочу выразить народу Украины наше полное сочувствие и поддержку", – отметил Эмманюэль Макрон.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подчеркнул, что Голодомор был попыткой сталинского режима сломить сопротивление украинцев, уничтожить их идентичность и стремление к независимости.

Он призвал граждан Канады узнать больше об этих страницах истории и почтить память погибших.

"Советский режим пытался скрыть доказательства Голодомора, и Россия до сих пор отрицает, что это был геноцид. Сейчас, когда Украина продолжает защищать себя от варварской агрессии России, украинцы снова проявляют свой несокрушимый и непоколебимый дух. Украина будет свободной, Украина будет независимой, и Канада продолжит поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо", – заявил Трюдо.

В течение дня памяти в субботу с заявлениями выступили многие другие лидеры и послы стран Европы.

Те, кто в это время находился в Украине, в том числе президент Швейцарии Алэн Берсе и премьер Литвы Ингрида Шимоните, возложили цветы к мемориалу жертвам Голодомора.

Ранее стало известно, что 55 государств-членов ООН и делегация ЕС подписали инициированную Украиной в ООН Декларацию к 90-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов.

На сегодня Голодомор признали геноцидом украинского народа парламенты около трех десятков стран мира, а также Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы.