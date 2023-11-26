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У Парижі 13 осіб затримали за малювання свастик на вулиці

Неділя, 26 листопада 2023, 11:04

У Парижі затримали 13 осіб, впійманих за малюванням свастик на вулиці.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

Від співрозмовників у поліції журналісти дізналися, що випадок стався у XVII окрузі Парижа ввечері у суботу. 13 осіб впіймали безпосередньо під час правопорушення, семеро з них відомі правоохоронцям як ультраправі. 

Затриманим загрожуть звинувачення у публічному підбурюванні до ненависті, насильства та расової дискримінації і завданні шкоди майну на підставі расової, етнічної, національної чи релігійної нетерпимості. 

Всього після 7 жовтня, коли бойовики ХАМАС напали на Ізраїль, у Франції зареєстрували понад 1500 антисемітських інцидентів, що у тричі більше, ніж у 2022 році. 

В середині листопада у Парижі понад 100 тисяч людей вийшли на марш проти антисемітизму, ініційований очільниками палат парламенту. 

У німецькій Баварії цього тижня проводили обшуки у справах про антисемітизм, висловлений у соціальних мережах.

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Франція інциденти