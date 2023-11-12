У Парижі понад 100 тисяч людей вийшли на марш проти антисемітизму

У Парижі тисячі людей зібралися на масштабний громадянський марш проти антисемітизму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на канал BFM TV.

На чолі колони, яка стартувала з Площі Інвалідів, з великим банером "За Республіку, проти антисемітизму" можна було помітити відомих французьких політиків.

фото Reuters/Claudia Greco

Окрім двох організаторів, Жерара Ларше та Яеля Браун-Піве, присутня також прем'єр-міністерка Елізабет Борн, експрезиденти Франсуа Олланд та Ніколя Саркозі.

Присутні також колишні прем'єр-міністри, такі як Жан Кастекс, Едуар Філіпп, Бернар Казньов, Жан-Марк Еро і Мануель Вальс.

Разом з тим президент Франції Емманюель Макрон після кількох днів вагань у суботу заявив, що не приєднається до мітингу, але буде там "серцем і духом".

"Я ніколи не був на протестах на будь-яку тему. Моя роль... полягає в тому, щоб приймати рішення, говорити правильні слова, коли це необхідно, і діяти", – сказав Макрон

Влада Парижа розмістила 3 000 поліцейських вздовж маршруту протесту. Попри ризики для безпеки акція зібрала велику кількість учасників – за попередніми оцінками поліції, в марші взяли участь понад 100 тисяч людей.

фото LP/Arnaud Dumontier

У неділю по всій Франції було оголошено про проведення понад 70 мітингів, щоб сказати "ні" антисемітизму.

У Ніцці близько 3000 осіб, за даними поліції, взяли участь на березі моря у "великому мітингу за Республіку і проти антисемітизму" на заклик мера міста Крістіана Естрозі і місцевого відділення Представницької ради єврейських установ у Франції.

У Страсбурзі в неділю вранці зібралося кілька тисяч людей, в тому числі кілька депутатів французької партії LFI з Парижа.

У Ліоні понад 3 000 осіб, за даними префектури, зібралися на площі Белькур, під дрібним дощем, перед статуєю Петра, що спостерігає, – пам'ятником французькому опору нацистській окупації.

За останній місяць Міністерство внутрішніх справ Франції зафіксувало понад 1100 антисемітських інцидентів, що понад удвічі більше, ніж за весь минулий рік.

Переважна більшість французів схвалюють ініціативу маршу проти антисемітизму.