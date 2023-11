Віцепрезидентка Єврокомісії прибула до Києва – обговорює вступ до ЄС

Віцепрезидентка Єврокомісії, єврокомісарка з цінностей і прозорості Вера Юрова під час візиту до Києва у понеділок обговорила з депутатами Верховної Ради процес вступу України до Євросоюзу.

Як пише "Європейська правда", про це вона повідомила у Twitter (X).

"Якість та швидкість мають значення. Мала честь обговорити вступ України до ЄС із представниками всіх політичних груп Верховної Ради", – заявила Юрова.

.@EU_Commission recommended 🇺🇦 to work on 4 priorities by March 2024:

👉anti-corruption

👉de-oligarchisation

👉regulating lobbying

👉minorities' rights



Quality & speed matter.

Honored to discuss #Ukraine's 🇪🇺 accession w/ @ua_parliament representatives from all political groups.