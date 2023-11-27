Орбан після "українського ультиматуму" розповів про "корисні" переговори з Мішелем
Президент Європейської ради Шарль Мішель та прем’єр Угорщини Віктор Орбан у понеділок провели переговори у Будапешті.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Мішель вранці 27 листопада повідомив, що прибув до Будапешта для консультацій з прем’єром Угорщини у рамках підготовки до саміту Європейської ради в середині грудня. "Єдність ЄС потребує постійних зусиль, і це наша головна сила", – зазначив він.
In Budapest for consultations in preparation of the European Council with 🇭🇺 Prime Minister @PM_ViktorOrban.— Charles Michel (@CharlesMichel) November 27, 2023
EU unity requires constant effort and it’s our main strength. pic.twitter.com/JSY9UGI05q
Надвечір Орбан написав у своєму Twitter (X), що зустріч була "корисною", не повідомляючи інших деталей.
Had a useful meeting today with @eucopresident Charles Michel in Budapest. pic.twitter.com/WxVgdpEYnd— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 27, 2023
Нагадаємо, переговори відбулися на тлі нещодавнього листа Орбана до Мішеля, в якому угорський прем’єр погрожував заблокувати всю допомогу Європейського Союзу для України, а також майбутній вступ країни до Євросоюзу, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва.
Лідери країн-членів ЄС розглянуть ці питання на саміті 14-15 грудня.
Угорський уряд також оголосив про "консультації" з населенням, основним питанням яких буде підтримка членства України в ЄС.
Про те, що вимагає Орбан та чому це ще не означає гарантованої катастрофи – читайте у статті: Віктор Орбан піднімає ставки: що стоїть за угорським ультиматумом щодо майбутнього України.