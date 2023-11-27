Орбан після "українського ультиматуму" розповів про "корисні" переговори з Мішелем

Президент Європейської ради Шарль Мішель та прем’єр Угорщини Віктор Орбан у понеділок провели переговори у Будапешті.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Мішель вранці 27 листопада повідомив, що прибув до Будапешта для консультацій з прем’єром Угорщини у рамках підготовки до саміту Європейської ради в середині грудня. "Єдність ЄС потребує постійних зусиль, і це наша головна сила", – зазначив він.

In Budapest for consultations in preparation of the European Council with 🇭🇺 Prime Minister @PM_ViktorOrban.



EU unity requires constant effort and it’s our main strength. pic.twitter.com/JSY9UGI05q November 27, 2023

Надвечір Орбан написав у своєму Twitter (X), що зустріч була "корисною", не повідомляючи інших деталей.

Had a useful meeting today with @eucopresident Charles Michel in Budapest. pic.twitter.com/WxVgdpEYnd — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 27, 2023

Нагадаємо, переговори відбулися на тлі нещодавнього листа Орбана до Мішеля, в якому угорський прем’єр погрожував заблокувати всю допомогу Європейського Союзу для України, а також майбутній вступ країни до Євросоюзу, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва.

Лідери країн-членів ЄС розглянуть ці питання на саміті 14-15 грудня.

Угорський уряд також оголосив про "консультації" з населенням, основним питанням яких буде підтримка членства України в ЄС.

Про те, що вимагає Орбан та чому це ще не означає гарантованої катастрофи – читайте у статті: Віктор Орбан піднімає ставки: що стоїть за угорським ультиматумом щодо майбутнього України.