Орбан після "українського ультиматуму" розповів про "корисні" переговори з Мішелем

Президент Європейської ради Шарль Мішель та прем’єр Угорщини Віктор Орбан у понеділок провели переговори у Будапешті.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Мішель вранці 27 листопада повідомив, що прибув до Будапешта для консультацій з прем’єром Угорщини у рамках підготовки до саміту Європейської ради в середині грудня. "Єдність ЄС потребує постійних зусиль, і це наша головна сила", – зазначив він.

In Budapest for consultations in preparation of the European Council with 🇭🇺 Prime Minister @PM_ViktorOrban.



EU unity requires constant effort and it’s our main strength. pic.twitter.com/JSY9UGI05q