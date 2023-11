Орбан после "украинского ультиматума" рассказал о "полезных" переговорах с Мишелем

Президент Европейского совета Шарль Мишель и премьер Венгрии Виктор Орбан в понедельник провели переговоры в Будапеште.

Мишель утром 27 ноября сообщил, что прибыл в Будапешт для консультаций с премьером Венгрии в рамках подготовки к саммиту Европейского совета в середине декабря. "Единство ЕС требует постоянных усилий, и это наша главная сила", – отметил он.

