Норвезьку молодь просять частіше користуватись презервативами через сплеск гонореї

Міністерка охорони здоров’я Норвегії Інгвільд Х’єркол закликала молодь використовувати презервативи на тлі зростання кількості випадків статевих інфекцій, насамперед гонореї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на VG.

Згідно з офіційними даними, у Норвегії цього року зафіксували понад 2700 випадків гонореї – на 1000 більше, ніж за аналогічний період минулого року, причому помітне зростання спостерігається у віковій групі 20-29 років серед жінок.

"Це, безумовно, викликає занепокоєння, тому що це (статеві інфекції. – Ред.) може переслідувати вас все життя і може перешкодити вам мати дітей, навіть якщо ви цього хочете", – пояснила голова норвезького МОЗ.

Вона додала, що уряд Норвегії виділить ще чотири мільйони норвезьких крон Норвезькому управлінню охорони здоров'я для програми онлайн-замовлень безкоштовних презервативів – раніше на неї запровадили обмеження через зростання цін.

"Тому я сподіваюся, що вони скористаються цією пропозицією, тому що моє звернення до молоді таке: Використовуйте презервативи!", – підкреслила Х’єркол.

Нагадаємо, з 1 січня 2023 року аптеки у Франції продають презервативи для молоді віком 18-25 років безкоштовно.

А жителі Люксембургу з 1 квітня мають можливість отримувати повну компенсацію на вартість усіх контрацептивів за винятком презервативів.