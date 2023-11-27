Норвежскую молодежь просят чаще пользоваться презервативами из-за всплеска гонореи

Министр здравоохранения Норвегии Ингвильд Хьеркол призвала молодежь использовать презервативы на фоне роста количества случаев половых инфекций, прежде всего гонореи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на VG.

Согласно официальным данным, в Норвегии в этом году зафиксировали более 2700 случаев гонореи – на 1000 больше, чем за аналогичный период прошлого года, причем заметный рост наблюдается в возрастной группе 20-29 лет среди женщин.

"Это, безусловно, вызывает беспокойство, потому что это (половые инфекции. – Ред.) может преследовать вас всю жизнь и может помешать вам иметь детей, даже если вы этого хотите", – пояснила глава норвежского Минздрава.

Она добавила, что правительство Норвегии выделит еще четыре миллиона норвежских крон Норвежскому управлению здравоохранения для программы онлайн-заказов бесплатных презервативов – ранее на нее ввели ограничения из-за роста цен.

"Поэтому я надеюсь, что они воспользуются этим предложением, потому что мое обращение к молодежи таково: используйте презервативы!", – подчеркнула Хьеркол.

Напомним, с 1 января 2023 года аптеки во Франции продают презервативы для молодежи в возрасте 18-25 лет бесплатно.

А жители Люксембурга с 1 апреля имеют возможность получать полную компенсацию на стоимость всех контрацептивов за исключением презервативов.