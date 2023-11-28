Прем’єр Польщі проситиме про довіру Сейму до свого уряду 11 грудня

Речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив, що програмний виступ прем'єр-міністра Матеуша Моравецького у Сеймі, ймовірно, буде представлено 11 грудня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє PAP.

"Швидше за все, це буде в межах останнього двотижневого терміну, який випливає з Конституції, і саме тоді прем'єр-міністр представить промову – тобто в понеділок через два тижні", – сказав речник уряду, відповідаючи на запитання про дату.

На запитання, чи йдеться про 11 грудня, він відповів, що, ймовірно, так, але це ще має бути узгоджено зі спікером Сейму Шимоном Головнею.

Після промови Сейм має проголосувати за довіру до нового уряду.

Мюллер підкреслив, що уряд, представлений Матеушем Моравецьким, має всі повноваження, в тому числі "представляти закони, і ми будемо цим користуватися".

Закони, про які йдеться, мають випливати з "декалогу польських питань", який раніше презентував Моравецький.

Польський президент Анджей Дуда в понеділок, 27 листопада, прийняв присягу нового уряду Моравецького, який не має достатньо голосів для затвердження у Сеймі.

Формально Матеуш Моравецький має два тижні, щоб отримати вотум довіри від Сейму для свого уряду. Але вже відомо, що в парламенті немає такої більшості, тому нові міністри пропрацюють найпізніше до середини грудня.

Опозиційні партії вже оголосили про створення коаліції та презентували її програму. Кандидатом у прем'єри від опозиції є Дональд Туск.

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