Европарламент подтвердил планы открыть представительство в Украине

Конференция глав Европейского парламента во вторник, 28 ноября, подтвердила намерения открыть постоянное представительство в Украине, чтобы способствовать ее европейской интеграции и взаимодействию.

Об этом говорится в опубликованном ею заявлении в поддержку Украины, которое цитирует "Европейская правда".

Об открытии офиса Европарламент упомянул в контексте подписания меморандума о взаимопонимании с Верховной Радой Украины.

Руководство института назвало его важным шагом в "укреплении многомерного партнерства, которое является ключевым элементом в подготовке украинских политических институтов к интеграции в ЕС".

"Это партнерство будет усилено благодаря созданию постоянного присутствия Европейского парламента в Киеве, развитию и поддержке наших связей с Верховной радой и украинским народом", – добавили там.

О намерениях Европейского парламента открыть офис в Украине на прошлой неделе сообщали СМИ.

Тогда как Европарламент имеет офис в каждой стране-члене, лишь несколько его представительств работают за пределами ЕС, в частности в Нью-Йорке, Аддис-Абебе и Джакарте.

Кроме того, во вторник конференция президентов Европейского парламента публично выступила за то, чтобы Европейский совет подтвердил начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.