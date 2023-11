Кулеба й Боррель обговорили європейське виробництво зброї та "чотири великі рішення" ЄС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у вівторок у Брюсселі провів переговори з високим представником Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем.

Про це Кулеба повідомив у соцмережі Twitter (X).

Голова українського МЗС зазначив, що подякував Боррелю за лідерство в мобілізації підтримки України, а також згадав "чотири великі рішення", які перебувають у Євросоюзі на стадії підготовки і щодо яких Київ співпрацює з Брюсселем.

"12-й пакет санкцій ЄС; використання заморожених російських активів для відновлення України; запуск Українського фонду (на 50 мільярдів євро. – Ред.); і, перш за все, грудневе рішення Європейської ради про початок переговорів про вступ України до ЄС", – перерахував він.

Кулеба також обговорив із Боррелем пропозицію щодо створення загальноєвропейського простору оборонної промисловості з членами ЄС, кандидатами та "країнами-однодумцями, які об'єднають зусилля в галузі оборонного виробництва".

