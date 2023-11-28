Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не допустити безкарності Росії за агресію проти України, оскільки у підсумку може спалахнути ще кілька нових воєн.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у своєму виступі у Європарламенті на відкритті конференції щодо відповідальності за російські злочини.

Дмитро Кулеба закликав створити повноцінний спеціальний трибунал для покарання Росії за злочин агресії як першоджерело всіх інших воєнних злочинів та злочинів проти людяності.

"Якщо ми дозволимо Путіну і його посіпакам уникнути покарання за скоєні злочини, ми приречемо наших дітей жити у світі, сповненому війнами і несправедливістю", – наголосив він.

Кулеба зауважив, що світ вже у реальності, коли одночасно триває війна в Україні та Ізраїлі.

"Якщо дозволити Росії уникнути відповідальності за агресію проти України, світу доведеться мати справу одночасно з трьома, чотирма, п’ятьма війнами одночасно. Просто тому, що у світі надто багато гравців, які вірять, що груба військова сила є кращим способом досягати своїх цілей.

Якщо вони побачать, що для Москви агресія закінчилася певними неприємностями, санкціями та ізоляцією, але загалом вона "окупилася", ніщо не завадить їм повторити ді Росії в інших частинах світу. Це найперша причина, чому покарання Путіна і його спільників у злочині агресії проти України настільки важливе", – зауважив він.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба бойкотуватиме міністерське засідання ОБСЄ у зв’язку з присутністю на ньому глави МЗС Росії Сєргєя Лаврова.

Глава МЗС Литви тим часом висловив стурбованість, що якщо у Заходу не вистачить політичної волі допомогти Україні перемогти, Росія сприйме це як свою перемогу, почне готуватися до нової війни і жертвою агресії може стати будь-хто з її сусідів.