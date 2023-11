Кулеба и Боррель обсудили европейское производство оружия и "четыре больших решения" ЕС

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во вторник в Брюсселе провел переговоры с высоким представителем Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Об этом Кулеба сообщил в соцсети Twitter (X), пишет "Европейская правда".

Глава украинского МИД отметил, что поблагодарил Борреля за лидерство в мобилизации поддержки Украины, а также упомянул "четыре больших решения", которые находятся в Евросоюзе на стадии подготовки и по которым Киев сотрудничает с Брюсселем.

"12-й пакет санкций ЕС; использование замороженных российских активов для восстановления Украины; запуск Украинского фонда (на 50 миллиардов евро. – Ред.); и, прежде всего, декабрьское решение Европейского совета о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС", – перечислил он.

Кулеба также обсудил с Боррелем предложение о создании общеевропейского пространства оборонной промышленности с членами ЕС, кандидатами и "странами-единомышленниками, которые объединят усилия в области оборонного производства".

In Brussels, I met with @JosepBorrellF to thank him for his leadership in mobilising support for Ukraine.



Four big decisions are in the pipeline.



The 12th EU sanctions package; the use of frozen Russian assets for Ukraine’s recovery; the launch of Ukraine Facility; and above… pic.twitter.com/3eBC2ZxIg9