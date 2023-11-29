Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала можливість повернення Великої Британії до складу Євросоюзу у майбутньому.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала на заході, організованому виданням Politico.

Відповідаючи на запитання, чи вважає вона, що Британія зможе коли-небудь знову приєднатися до ЄС, фон дер Ляєн зазначила, що це питання для наступного покоління.

"Я постійно кажу своїм дітям: ви повинні це виправити. Ми все зіпсували, ви повинні це виправити", – сказала президентка Єврокомісії.

У 2016 році британці на референдумі підтримали вихід країни з Європейського Союзу, який набув чинності з 1 січня 2020 року. Цей курс тоді підтримала консервативна більшість у парламенті, а також частина лейбористів і дрібніших партій правого крила.

Нині ж частка британців, які вважають Brexit помилкою, досягла нового рекордного рівня.

Крім того, британці почали більше довіряти Європарламенту, аніж Вестмінстеру, що є зміною тенденції вперше за понад тридцять років.