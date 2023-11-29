Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала возможность возвращения Великобритании в состав Евросоюза в будущем.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала на мероприятии, организованном изданием Politico.

Отвечая на вопрос, считает ли она, что Великобритания сможет когда-нибудь снова присоединиться к ЕС, фон дер Ляйен отметила, что это вопрос для следующего поколения.

"Я постоянно говорю своим детям: вы должны это исправить. Мы все испортили, вы должны это исправить", – сказала президент Еврокомиссии.

В 2016 году британцы на референдуме поддержали выход страны из Европейского Союза, который вступил в силу с 1 января 2020 года. Этот курс тогда поддержало консервативное большинство в парламенте, а также часть лейбористов и более мелких партий правого крыла.

Сейчас же доля британцев, которые считают Brexit ошибкой, достигла нового рекордного уровня.

Кроме того, британцы стали больше доверять Европарламенту, чем Вестминстеру, что является изменением тенденции впервые за более чем тридцать лет.