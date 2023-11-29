В МЗС РФ заявили про купу охочих зустрітись з Лавровим на полях зібрання ОБСЄ
Міністерство закордонних справ Росії заявило в середу, що отримало багато запитів на індивідуальні зустрічі з головним російським дипломатом Сергеєм Лавровим на полях зустрічі ОБСЄ в Північній Македонії.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
Очікується, що Лавров візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ Організації з безпеки і співробітництва в Європі, яка проходить з 30 листопада по 1 грудня.
"Можу підтвердити, що запитів на двосторонні зустрічі дуже багато", – сказала журналістам Марія Захарова, прессекретарка російського Міністерства закордонних справ.
"Будуть зустрічі в багатосторонніх форматах, а також заплановані двосторонні зустрічі", – сказала вона.
Вона повідомила, що МЗС надасть детальну інформацію про графік Лаврова в Скоп'є пізніше.
Нагадаємо, у вівторок стало відомо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба бойкотуватиме міністерське засідання ОБСЄ у зв’язку з присутністю на ньому глави МЗС Росії Сергєя Лаврова.
До бойкоту приєдналися також міністри закордонних справ Латвії, Литви та Естонії.