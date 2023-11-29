В МИД РФ заявили о куче желающих встретиться с Лавровым на полях собрания ОБСЕ

Министерство иностранных дел России заявило в среду, что получило много запросов на индивидуальные встречи с главным российским дипломатом Сергеем Лавровым на полях встречи ОБСЕ в Северной Македонии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Ожидается, что Лавров примет участие во встрече министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая проходит с 30 ноября по 1 декабря.

"Могу подтвердить, что запросов на двусторонние встречи очень много", – сказала журналистам Мария Захарова, пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел.

"Будут встречи в многосторонних форматах, а также запланированы двусторонние встречи", – сказала она.

Она сообщила, что МИД предоставит подробную информацию о графике Лаврова в Скопье позже.

Напомним, во вторник стало известно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба будет бойкотировать министерское заседание ОБСЕ в связи с присутствием на нем главы МИД России Сергея Лаврова.

К бойкоту присоединились также министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии.