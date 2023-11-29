Глава МЗС Литви: ОБСЄ ризикує стати організацією з "мертвим мозком"

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що ОБСЄ ризикує стати організацією з "мертвим мозком", оскільки союзники з США і Європи йдуть на поступки Росії, зокрема, у переговорах щодо керівних посад і про те, яка країна буде головувати.

Про це литовський міністр сказав в інтерв’ю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Він нагадав, що ОБСЄ запропонувала головування Мальті як компроміс після того, як РФ разом із своєю союзницею Білоруссю виступили проти Естонії.

"Ми танцюємо під російську дудку і я не згоден з цим. Якщо існує організація, яку можна назвати фактично "з мертвим мозком", то у нас є всі шанси побачити, як ОБСЄ стає такою", – підкреслив Ландсбергіс.

Нагадаємо, у вівторок стало відомо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба бойкотуватиме міністерське засідання ОБСЄ у зв’язку з присутністю на ньому глави МЗС Росії Сєргєя Лаврова.

До бойкоту приєдналися також міністри закордонних справ Латвії, Литви та Естонії.