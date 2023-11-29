Глава МИД Литвы: ОБСЕ рискует стать организацией с "мертвым мозгом"

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ОБСЕ рискует стать организацией с "мертвым мозгом", поскольку союзники из США и Европы идут на уступки России, в частности, в переговорах о руководящих должностях и о том, какая страна будет председательствовать.

Об этом литовский министр сказал в интервью Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Он напомнил, что ОБСЕ предложила председательство Мальте как компромисс после того, как РФ вместе со своей союзницей Беларусью выступили против Эстонии.

"Мы танцуем под российскую дудку и я не согласен с этим. Если существует организация, которую можно назвать фактически "с мертвым мозгом", то у нас есть все шансы увидеть, как ОБСЕ становится таковой", – подчеркнул Ландсбергис.

Напомним, во вторник стало известно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба будет бойкотировать министерское заседание ОБСЕ в связи с присутствием на нем главы МИД России Сергея Лаврова.

К бойкоту присоединились также министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии.