Кулеба провів першу особисту зустріч з главою МЗС Норвегії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вперше особисто зустрівся зі своїм норвезьким колегою Еспеном Барт Ейде.

Як пише "Європейська правда", про це глава МЗС України повідомив у Twitter (X).

Він подякував Норвегії за надійну допомогу, зокрема довгострокову програму Нансен про військову та цивільну підтримку України, а також за підтримку подальшої інтеграції України до НАТО.

First meeting in person with my Norwegian colleague @EspenBarthEide.



I am grateful to Norway for its reliable assistance, notably the long-term Nansen program, as well as its support for Ukraine’s further integration into NATO.



We also discussed joint active work on advancing… pic.twitter.com/6vcqs7Nd10