Кулеба провів першу особисту зустріч з главою МЗС Норвегії
Середа, 29 листопада 2023, 20:09
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вперше особисто зустрівся зі своїм норвезьким колегою Еспеном Барт Ейде.
Як пише "Європейська правда", про це глава МЗС України повідомив у Twitter (X).
Він подякував Норвегії за надійну допомогу, зокрема довгострокову програму Нансен про військову та цивільну підтримку України, а також за підтримку подальшої інтеграції України до НАТО.
First meeting in person with my Norwegian colleague @EspenBarthEide.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 29, 2023
I am grateful to Norway for its reliable assistance, notably the long-term Nansen program, as well as its support for Ukraine’s further integration into NATO.
We also discussed joint active work on advancing… pic.twitter.com/6vcqs7Nd10
"Ми також обговорили спільну активну роботу з просування "формулою миру" президента Зеленського", – додав Кулеба.
Раніше уряд Норвегії виділив ще 84 млн євро на гуманітарну підтримку України через норвезькі профільні організації.
З початку повномасштабної війни Норвегія виділила на гуманітарну підтримку України та українських біженців у сусідніх країнах понад 4,5 млрд крон.
Раніше Норвегія анонсувала близько 17 млн євро на гуманітарне розмінування в Україні.
Також Норвегія, Швеція і Данія оголосили, що спільно купуватимуть артилерійські снаряди для України.