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Кулеба провів першу особисту зустріч з главою МЗС Норвегії

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Середа, 29 листопада 2023, 20:09

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вперше особисто зустрівся зі своїм норвезьким колегою Еспеном Барт Ейде.

Як пише "Європейська правда", про це глава МЗС України повідомив у Twitter (X).

Він подякував Норвегії за надійну допомогу, зокрема довгострокову програму Нансен про військову та цивільну підтримку України, а також за підтримку подальшої інтеграції України до НАТО.

"Ми також обговорили спільну активну роботу з просування "формулою миру" президента Зеленського", – додав Кулеба.

Раніше уряд Норвегії виділив ще 84 млн євро на гуманітарну підтримку України через норвезькі профільні організації. 

З початку повномасштабної війни Норвегія виділила на гуманітарну підтримку України та українських біженців у сусідніх країнах понад 4,5 млрд крон. 

Раніше Норвегія анонсувала близько 17 млн євро на гуманітарне розмінування в Україні. 

Також Норвегія, Швеція і Данія оголосили, що спільно купуватимуть артилерійські снаряди для України. 

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Кулеба Норвегія Україна-НАТО