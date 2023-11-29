Кулеба провел первую личную встречу с главой МИД Норвегии
Среда, 29 ноября 2023, 20:09
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба впервые лично встретился со своим норвежским коллегой Эспеном Барт Эйде.
Как пишет "Европейская правда", об этом глава МИД Украины сообщил в Twitter (X).
Он поблагодарил Норвегию за надежную помощь, в частности долгосрочную программу Нансен о военной и гражданской поддержке Украины, а также за поддержку дальнейшей интеграции Украины в НАТО.
First meeting in person with my Norwegian colleague @EspenBarthEide.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 29, 2023
I am grateful to Norway for its reliable assistance, notably the long-term Nansen program, as well as its support for Ukraine’s further integration into NATO.
We also discussed joint active work on advancing… pic.twitter.com/6vcqs7Nd10
"Мы также обсудили совместную активную работу по продвижению "формулы мира" президента Зеленского", – добавил Кулеба.
Ранее правительство Норвегии выделило еще 84 млн евро на гуманитарную поддержку Украины через норвежские профильные организации.
С начала полномасштабной войны Норвегия выделила на гуманитарную поддержку Украины и украинских беженцев в соседних странах более 4,5 млрд крон.
Ранее Норвегия анонсировала около 17 млн евро на гуманитарное разминирование в Украине.
Также Норвегия, Швеция и Дания объявили, что будут совместно покупать артиллерийские снаряды для Украины.