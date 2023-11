Кулеба провел первую личную встречу с главой МИД Норвегии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба впервые лично встретился со своим норвежским коллегой Эспеном Барт Эйде.

Как пишет "Европейская правда", об этом глава МИД Украины сообщил в Twitter (X).

Он поблагодарил Норвегию за надежную помощь, в частности долгосрочную программу Нансен о военной и гражданской поддержке Украины, а также за поддержку дальнейшей интеграции Украины в НАТО.

First meeting in person with my Norwegian colleague @EspenBarthEide.



I am grateful to Norway for its reliable assistance, notably the long-term Nansen program, as well as its support for Ukraine’s further integration into NATO.



We also discussed joint active work on advancing… pic.twitter.com/6vcqs7Nd10