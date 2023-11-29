У Конгресі США внесли нову ініціативу щодо конфіскації активів росолігархів

Двопартійна група сенаторів США внесла законодавчу ініціативу, яка б прискорила процедуру конфіскації високовартісних активів російських олігархів на користь України.

Документ у вівторок, 28 листопада, опублікував сенатор від Демократичної партії Шелдон Вайтхаус, повідомляє "Європейська правда".

Законопроєкт передбачає скасування ліміту в 500 тисяч доларів для адміністративної конфіскації активів, що належать російським олігархам та іншим особам, які сприяють уряду Росії в порушення законів США.

Також він уточнює повноваження Міністерства юстиції США щодо використання конфіскованих активів, гарантуючи, що американський уряд може передати Україні всі кошти, які отримає шляхом конфіскації активів росолігархів.

Документ до Конгресу внесли сенатори Вайтхаус і республіканець Ліндсі Грем разом із членами Палати представників республіканцем Джо Вілсоном і демократом Стівом Коеном. Сенатори Річард Блюменталь, Джим Ріш і Майкл Беннет стали співавторами законопроєкту.

"Цей закон допоможе забезпечити конфіскацію приватних фінансових активів тих, хто сприяє війні Росії, і використовувати їх для допомоги народу України, а не для фінансування терору та геноциду. Але цей законопроєкт – лише перший крок. Ми також повинні діяти, щоб конфісувати суверенні активи Росії в Сполучених Штатах", – підкреслив Джим Ріш.

Згідно з чинним законодавством, Мін’юст США може передавати Україні лише активи, конфісковані за порушення окремих санкцій, пов'язаних із Росією.

Уперше й поки що востаннє це сталось у лютому 2023 року, коли генеральний прокурор США Меррік Гарленд санкціонував передання Україні 5,4 мільйона доларів, конфіскованих у російського олігарха Константіна Малофєєва.

У Сенаті США вже вносили кілька пропозицій щодо конфіскації російських активів, включно із суверенними – тобто тими, що належать російській державі.