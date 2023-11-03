Що відомо про нову “проросійську” партію у Німеччині і в чому її небезпека

Обличчя німецьких лівих (Die Linke) Сара Вагенкнехт, відома послідовною проросійською позицією, на яку не вплинуло навіть повномасштабне вторгнення Росії, оголосила про заснування власної політичної сили.

Це вкрай тривожна новина для Києва – Вагенкнехт належить до представників Putinversteher у Німеччині (дослівно – тих, хто розуміє Путіна).

Вона може виявитися набагато успішнішою за традиційних "друзів Путіна" – партії "Альтернатива для Німеччини".

Докладно про Сару Вагенкнехт і її шанси впливати на політику Німеччини у майбутньому – у цікавій статті журналістки "Європейської правди" Христини Бондарєвої Небезпечніша за ультраправих: чим загрожує нова партія лівої "подруги Путіна" у Німеччині.

Сара Вагенкнехт – ветеранка німецької політики, народжена у родині німкені та іранця. Вона виросла у Східній Німеччині і 1989 року вступила у марксистсько-леніністську Соціалістичну єдину партію, яка правила у соціалістичній Німецькій демократичній республіці. З часу утворення традиційно проросійської партії Die Linke у 2007 році Вагенкнехт була її найпомітнішою фігурою.

23 жовтня у Берліні разом з кількома однодумцями Вагенкнехт заявила журналістам про створення асоціації, яка носитиме її ім’я – "Альянс Сара Вагенкнехт – за розум і справедливість" (Bündnis Sahra Wagenknecht, скорочено – BSW).

Метою цієї асоціації стане заснування нової партії у січні наступного року з тим, щоби вже у червні політична сила взяла участь у виборах до Європарламенту та в перспективі повалила, за її словами, "найгірший в історії" Німеччини уряд.

Також Вагенкнехт сподівається, що її новий проєкт позмагається на місцевих виборах у трьох східних федеральних землях, що пройдуть у 2024 році, – Бранденбурзі, Тюрингії та Саксонії.

Важливо, що всі ці три регіони є ключовими для ультраправої "Альтернативи для Німеччини" ("АдН"), де партія лідирує в опитуваннях і може постраждати від появи у списках майбутніх партійців BSW.

Й хоча де-юре партії Вагенкнехт ще не існує, вона вже б’є по лівих у Бундестазі.

Оскільки частина лівих депутатів перейде до нового проєкту Вагенкнехт, Die Linke, найімовірніше, втратить статус фракції у парламенті, а з ним – і значне фінансування з бюджету Бундестагу.

Ще до берлінського оголошення Вагенкнехт опитування показали, що її нове дітище має немалі шанси вистрілити успішно.

27% респондентів, згідно з опитуванням Insa для Bild am Sonntag, цілком уявляють, що могли б проголосувати за цю партію.

Особливо непогані перспективи у неї серед прихильників "АдН" та східних німців.

За нову політсилу готові проголосувати ті виборці, для яких голосування за ультраправих є морально неприйнятним.

А опитування, проведене вже після "бенефісу" Вагенкнехт у Берліні, показало, що її потенційний проєкт може посісти четверте місце серед усіх партій – із майже таким же результатом, як у соціал-демократів Олафа Шольца: 14% проти 15% у СДПН.

Оскільки партія Вагенкнехт лише у процесі створення, її програма поки не окреслена. Але оглядачі вважають, що майбутня політична сила стане проєктом вождистського типу, створеним під одну людину.

Поки занадто рано прогнозувати, чи досягне проєкт Вагенкнехт успіху. Однак якщо це трапиться, у Німеччині потенційно може з’явитися нова впливова політична сила, яка грає на боці Кремля – потужніша, ніж сьогодні Die Linke.

І при цьому ця партія може виявитися більш небезпечною, аніж "Альтернатива для Німеччини" – адже німцям психологічно простіше підтримати ультралівих, аніж ультраправих.

Докладніше – у матеріалі Христини Бондарєвої Небезпечніша за ультраправих: чим загрожує нова партія лівої "подруги Путіна" у Німеччині.