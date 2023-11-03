Что известно о новой "пророссийской" партии в Германии и в чем ее опасность

Лицо немецких левых (Die Linke) Сара Вагенкнехт, известная последовательной пророссийской позицией, на которую не повлияло даже полномасштабное вторжение России, объявила о создании собственной политической силы.

Это крайне тревожная новость для Киева – Вагенкнехт относится к представителям Putinversteher в Германии (дословно – тех, кто понимает Путина).

Она может оказаться гораздо успешнее традиционных "друзей Путина" – партии "Альтернатива для Германии".

Подробно о Саре Вагенкнехт и ее шансах влиять на политику Германии в будущем – в интересной статье журналистки "Европейской правды" Кристины Бондаревой Опаснее ультраправых: чем грозит новая партия левой "подруги Путина" в Германии.

Сара Вагенкнехт – ветеран немецкой политики, рожденная в семье немки и иранца. Она выросла в Восточной Германии и в 1989 году вступила в марксистско-ленинскую Социалистическую единую партию, которая правила в социалистической Германской демократической республике. Со времени образования традиционно пророссийской партии Die Linke в 2007 году Вагенкнехт была ее самой заметной фигурой.

23 октября в Берлине вместе с несколькими единомышленниками Вагенкнехт заявила журналистам о создании ассоциации, которая будет носить ее имя – "Альянс Сара Вагенкнехт – за разум и справедливость" (Bündnis Sahra Wagenknecht, сокращенно – BSW).

Целью этой ассоциации станет основание новой партии в январе следующего года с тем, чтобы уже в июне политическая сила приняла участие в выборах в Европарламент и в перспективе свергла, по ее словам, "худшее в истории" Германии правительство.

Также Вагенкнехт надеется, что ее новый проект поборется на местных выборах в трех восточных федеральных землях, которые пройдут в 2024 году, – Бранденбурге, Тюрингии и Саксонии.

Важно, что все эти три региона являются ключевыми для ультраправой "Альтернативы для Германии" ("АдГ"), где партия лидирует в опросах и может пострадать от появления в списках будущих партийцев BSW.

И хотя де-юре партии Вагенкнехт еще не существует, она уже бьет по левым в Бундестаге.

Поскольку часть левых депутатов перейдет в новый проект Вагенкнехт, Die Linke, скорее всего, потеряет статус фракции в парламенте, а с ним – и значительное финансирование из бюджета Бундестага.

Еще до берлинского объявления Вагенкнехт опросы показали, что ее новое детище имеет немалые шансы выстрелить успешно.

27% респондентов, согласно опросу Insa для Bild am Sonntag, вполне представляют, что могли бы проголосовать за эту партию.

Особенно неплохие перспективы у нее среди сторонников "АдГ" и восточных немцев.

За новую политсилу готовы проголосовать те избиратели, для которых голосование за ультраправых морально неприемлемо.

А опрос, проведенный уже после "бенефиса" Вагенкнехт в Берлине, показал, что ее потенциальный проект может занять четвертое место среди всех партий – с почти таким же результатом, как у социал-демократов Олафа Шольца: 14% против 15% у СДПГ.

Поскольку партия Вагенкнехт только в процессе создания, ее программа пока не очерчена. Но обозреватели считают, что будущая политическая сила станет проектом вождистского типа, созданным под одного человека.

Пока слишком рано прогнозировать, достигнет ли проект Вагенкнехт успеха. Однако если это случится, в Германии потенциально может появиться новая влиятельная политическая сила, играющая на стороне Кремля – более мощная, чем сегодня Die Linke.

И при этом эта партия может оказаться более опасной, чем "Альтернатива для Германии" – ведь немцам психологически проще поддержать ультралевых, чем ультраправых.

Подробнее – в материале Кристины Бондаревой Опаснее ультраправых: чем грозит новая партия левой "подруги Путина" в Германии.