Голова ОБСЄ: рішення про головування Мальти замість Естонії погоджене

Країни-учасниці ОБСЄ погодили рішення про те, що у 2024 році головування в організації перейде до Мальти.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив глава МЗС головуючої в ОБСЄ Північної Македонії Буяр Османі на відкритті засідання ОБСЄ у Скоп'є.

За його словами, вже погоджено рішення про те, що Мальта головуватиме в ОБСЄ у 2024 році. Формальне затвердження мальтійського головування відбудеться у п'ятницю 1 грудня.

"Республіка Мальта взяла на себе цю важливу відповідальність за згоди усіх держав-членів. І я впевнений, що Естонія стане відповідальним головуючим ОБСЄ і цей момент настане дуже скоро", – зазначив Буяр Османі.

Нагадаємо, минулого тижня Росія разом із Білоруссю наклали вето на затвердження Естонії наступним головою ОБСЄ у 2024 році.

На тлі спротиву РФ Мальта отримала пропозицію взяти на себе головування в ОБСЄ у 2024 році. Мальту розглядали як компромісний варіант, оскільки вона декларує нейтралітет, хоч і засудила російську агресію та, як член ЄС, приєдналась до санкцій проти Росії.

У понеділок Постійна рада ОБСЄ рекомендувала міністрам закордонних справ 57 країн-учасниць офіційно затвердити Мальту на посаді голови організації у 2024 році.

Поступкою Росії став також дозвіл головуючої Північної Македонії впустити на зустріч у Скоп'є російську делегацію на чолі з підсанкційним главою МЗС Росії Сергєєм Лавровим.

Очільники МЗС України, країн Балтії та Польщі через це бойкотують зустріч. Також стало відомо, що держсекретар США Ентоні Блінкен залишив зустріч ОБСЄ до прибуття туди Лаврова.