Угорський міністр в ОБСЄ закликав припинити допомогу Україні зброєю, "щоб не гинули угорці"

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто під час свого виступу на міністерській зустрічі ОБСЄ у Скоп’є переконував, що постачання зброї Україні не приведе до миру, та запевняв, що хоче зберегти життя угорської меншини.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми не думали навіть у жахливих снах, що у Європі буде війна. А вона сталася, і ми – сусіди цієї війни", – сказав Сійярто, який не долучився до бойкоту міністерської зустрічі через участь у ній глави МЗС Росії.

Він поскаржився, що війна призвела до зростання цін на енергоносії. "Ми платимо ціну цієї війни у вигляді інфляції, яка зросла у 10-15 разів. Ми відчуваємо цю війну, хоч це і не наша війна", – сказав угорський міністр.

Він повторив офіційну позицію Будапешта, яка полягає у тому, що постачання зброї Києву "не допомагає досягти миру, а тільки призводить до нових жертв".

"Ті, хто каже, що є рішення на полі битві – вони неправі. І неправі ті, хто каже, що розвиток на полі бою збільшить шанси на мир. Щодня стає гірше", – сказав Сійярто, згадавши у цьому контексті, що на полі бою гинуть представники угорської меншини.

"Ми не хочемо, щоб більше угорців загинули, але в загальному вигляді – ми не хочемо, щоб більше людей загинуло", – додав він.

Сійярто висловив жаль, що між Україною і Росією відсутні прямі контакти, зокрема, і в рамках ОБСЄ.

"Шкода бачити, що і на цьому форумі прямої комунікації між Україною і Росією не сталося", – сказав він.

Сійярто висловив переконання, що світ не потрібно ділити на блоки, а має бути глобальна співпраця.

Нагадаємо, на цьогорічне засідання міністрів закордонних справ країн-членів ОБСЄ запросили російського очільника МЗС Сергєя Лаврова. Через це бойкот засіданню публічно оголосили міністри закордонних справ України, Польщі і держав Балтії.

Також стало відомо, що ще кілька міністрів бойкотують зустріч ОБСЄ, але не оголосили про це публічно.

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель не взяв участі у засіданні.

Держсекретар США Ентоні Блінкен залишив зустріч ОБСЄ до прибуття туди Лаврова.