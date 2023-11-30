ЄС в ОБСЄ виступив з категоричними заявами щодо РФ і Білорусі, висловив підтримку Україні

ЄС підтвердив, що безпека України є безпекою Європи і Євросоюз продовжуватиме підтримку України в її боротьбі з російським вторгненням.

Про це заявила посол ЄС при ОБСЄ Раса Остраускайте, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні в Скоп’є ми хочемо вкотре підтвердити, що безпека України – це безпека Європи. ЄС непохитно стоятиме з Україною і її народом стільки, скільки буде потрібно. Відданість ЄС незалежності України, суверенітету і територіальній цілісності в рамках її міжнародно визнаних кордонів лишається твердою", – запевнила вона.

"У довгостроковій перспективі ми разом з партнерами зробимо внесок у безпекові зобов’язання для України, які допоможуть у її захисті, у протистоянні спробам дестабілізації і майбутнім актам агресії", – додала дипломатка.

Вона також заявила про всебічну підтримку зусиль задля встановлення справедливого і тривалого миру в Україні.

"Оскільки основоположні принципи ОБСЄ продовжують порушуватися на щоденній основі, людський вимір безпеки стає важливішим, ніж будь-коли. Російська агресія, пособництво Білорусі віддзеркалюється моторошними безпрецедентними внутрішніми репресіями", – зазначила вона засудивши такі дії РФ і Білорусі, закликавши до звільнення політв’язнів і репресованих, в тому числі на тимчасово окупованих територіях України.

Вона також висловила підтримку головуванню Мальти в ОБСЄ, щоб забезпечити належне функціонування організації.

Слід зазначити, що Остраускайте виступала на засіданні за відсутності головного дипломата ЄС Жозепа Борреля.

Ще у вівторок Боррель казав, що поїде у Скоп’є, попри присутність на зустрічі глави МЗС РФ Сергєя Лаврова, через що бойкот засіданню публічно оголосили міністри закордонних справ України, Польщі і держав Балтії.

Також стало відомо, що ще кілька міністрів бойкотуватимуть зустріч ОБСЄ, але не оголосили про це публічно.