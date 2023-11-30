Лавров предположил, что в сохранении ОБСЕ нет смысла

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что сомневается в целесообразности сохранять ОБСЕ.

Об этом он сказал на министерской встрече ОБСЕ в Скопье, сообщает "Европейская правда".

В своем выступлении, насквозь пронизанном традиционными штампами российской пропаганды, он заявил, что "ОБСЕ, по сути, превращают в придаток НАТО и ЕС".

"Организация, давайте признаем, находится на краю пропасти. Возникает простой вопрос: имеет ли смысл инвестировать силы в ее оживление", – задался сам себе вопросом российский Лавров.

По его словам, сейчас "вопросов гораздо больше, чем ответов".

Стоит отметить, что после выступления Лавров поспешно покинул зал и не стал слушать остальных участников. До выступления глава российского МИД также не присутствовал.

Когда Лавров начал выступать, украинская делегация покинула зал заседаний. К ней присоединилось несколько других делегаций, перечень которых пока неизвестен.

Как сообщала "ЕвроПравда", во вторник МИД Украины объявил об отказе министра Дмитрия Кулебы от участия во встрече ОБСЕ из-за решения организаторов пригласить на встречу главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Впоследствии главы МИД стран Балтии и Польши присоединились к бойкоту встречи ОБСЕ.

Также стало известно, что еще несколько министров будут бойкотировать встречу ОБСЕ, но не объявили об этом публично.

Госсекретарь США Энтони Блинкен покинул встречу ОБСЕ до прибытия туда Лаврова. Не появился на заседании и главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.