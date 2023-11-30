Угорщина вважає "невиправданими" вступ України в ЄС і надання їй 50 млрд євро

В уряді Угорщини заявили, що виступають проти вступу України до Євросоюзу та збільшення спільного бюджету ЄС, 50 млрд євро з якого має піти на фінансову підтримку Києва.

Як пише "Європейська правда", про це на засідання уряду заявив голова адміністрації угорського прем’єр-міністра Гергей Гуяш, повідомляє Telex.

За його словами, обидва ці питання, які обговорюють у Брюсселі, Будапешт вважає невиправданими, адже цифри є "поганими" для бюджету, тоді як ЄС "незаконно" заморозив кошти з фондів згуртування для Угорщини.

"Навіть Єврокомісія не вважає Україну придатною для вступу. ЄК не оприлюднила свої експертні висновки, і немає жодного способу дізнатися, що означатиме вступ для сільського господарства, промисловості та багатьох інших секторів", – додав посадовець.

З усіх цих причин угорський уряд не підтримує ухвалення ані поправки до бюджету, ані вступ України до Євросоюзу, сказав він. Голова адміністрації прем'єра уточнив, що це не вето, оскільки з цих питань потрібні спільні рішення, тоді як угорський уряд їх не підтримує.

Раніше угорський прем’єр Віктор Орбан погрожував заблокувати всю допомогу Європейського Союзу для України, а також майбутній вступ країни до Євросоюзу, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва.

Лідери країн-членів ЄС розглянуть ці питання на саміті 14-15 грудня.

Угорський уряд також оголосив про "консультації" з населенням, основним питанням яких буде підтримка членства України в ЄС.

Про те, що вимагає Орбан та чому це ще не означає гарантованої катастрофи – читайте у статті: Віктор Орбан піднімає ставки: що стоїть за угорським ультиматумом щодо майбутнього України.