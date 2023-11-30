Венгрия считает "неоправданными" вступление Украины в ЕС и предоставление ей 50 млрд евро

В правительстве Венгрии снова заявили, что выступают против вступления Украины в Евросоюз и увеличения общего бюджета ЕС, 50 млрд евро из которого должны пойти на финансовую поддержку Киева.

Как пишет "Европейская правда", об этом на заседании правительства заявил глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш, сообщает Telex.

По его словам, оба этих вопроса, которые обсуждают в Брюсселе, Будапешт считает неоправданными, ведь цифры являются "плохими" для бюджета, тогда как ЕС "незаконно" заморозил средства из фондов сплочения для Венгрии.

"Даже Еврокомиссия не считает Украину пригодной для вступления. ЕК не обнародовала свои экспертные выводы, и нет никакого способа узнать, что будет означать вступление для сельского хозяйства, промышленности и многих других секторов", – добавил Гуйяш.

По всем этим причинам венгерское правительство не поддерживает принятие ни поправки в бюджет, ни вступление Украины в Евросоюз, сказал он.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан угрожал заблокировать всю помощь Европейского Союза для Украины, а также будущее вступление страны в Евросоюз, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть всю свою стратегию поддержки Киева.

Лидеры стран-членов ЕС рассмотрят эти вопросы на саммите 14-15 декабря.

Венгерское правительство также объявило о манипулятивных "консультациях" с населением, основным вопросом которых будет поддержка членства Украины в ЕС.

О том, что требует Орбан и почему это еще не означает гарантированной катастрофы – читайте в статье: Виктор Орбан поднимает ставки: что стоит за венгерским ультиматумом относительно будущего Украины.