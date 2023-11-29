Прем’єр Словаччини зустрінеться з послом РФ, бо "не носить чорно-білі окуляри"

Словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо оголосив, що в четвер, 30 листопада, зустрінеться з послом Росії Ігорем Братчіковим та американським представником Гаутамом Раною.

Про це Фіцо прохопився у відеозверненні у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

"Я зустрінусь із американським і російським послами із поваги до кожного з них, тому що не ношу чорно-білі окуляри і я відкидаю політику єдиної політичної думки", – сказав словацький прем’єр.

Він не повідомив подробиць про зустрічі, але посольство РФ у Словаччині підтвердило пропагандистській агенції ТАСС, що їхній шеф Братчіков справді має заплановану зустріч із Фіцо.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну з російськими послами в європейських країнах якщо й бачились, то лише міністри закордонних справ – аби сповістити їм про вислання шпигунів під дипломатичним прикриттям або висловити протест.

Тим незвичнішим є крок Роберта Фіцо, який раніше повторював російські наративи про повномасштабне російське вторгнення в Україну – наприклад, про те, що це "заморожений конфлікт".

Нагадаємо, після призначення на посаду прем'єра Фіцо підтвердив, що не буде підтримувати військову допомогу Україні. Він також виступає проти санкцій ЄС проти Росії і хоче заблокувати вступ України до НАТО.

Словацький прем'єр водночас обіцяв не блокувати гуманітарну й, за певних умов, фінансову допомогу Україні, а також приватні поставки словацької зброї.