Блінкен говорив з главою МЗС Туреччини про ситуацію на Близькому Сході і членство Швеції в НАТО

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Туреччини зустрівся зі своїм колегою Хаканом Фіданом для обговорення ситуації на Близькому Сході.

Про це повідомляє Anadolu з посиланням на дипломатичні джерела, інформує "Європейська правда".

На зустрічі Фідан наголосив на необхідності негайно оголосити повне припинення вогню в Газі. Штати, як відомо, не підтримують повний режим тиші, оскільки вважають, що він зіграє на руку ХАМАС.

Сторони погодилися з тим, що необхідно запобігти жертвам серед цивільного населення і забезпечити безперервну і безперебійну доставку гуманітарної допомоги, заявили джерела.

Крім того, Блінкен обговорив з Фіданом питання заявки Швеції на членство в НАТО, яка досі не ратифікована Туреччиною, а також двосторонні та регіональні питання.

Загалом зустріч тривала близько 2,5 годин.

Туреччина у конфлікті між Ізраїлем та ХАМАС жорстко критикує ізраїльські сили, стверджуючи, що вони вчиняють воєнні злочини. Президент Туреччини Ердоган не вважає ХАМАС терористичною організацією. США, як відомо, підтримують Ізраль у його праві на самооборону, при цьому закликаючи уникати жертв серед цивільних у Газі.

Вранці 6 листопада Блінкен прибув до Туреччини після неоголошеного візиту до Іраку в неділю – це його остання зупинка в регіоні перед тим, як вирушити до Азії.

Напередодні Блінкен зустрівся з президентом Палестинської національної адміністрації Махмудом Аббасом на тлі напруги між ізраїльськими поселенцями і палестинцями на Західному березі річки Йордан.