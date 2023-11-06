Блинкен говорил с главой МИД Турции о ситуации на Ближнем Востоке и членстве Швеции в НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Турцию встретился со своим коллегой Хаканом Фиданом для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на дипломатические источники, информирует "Европейская правда".

На встрече Фидан подчеркнул необходимость немедленно объявить полное прекращение огня в Газе. Штаты, как известно, не поддерживают полный режим тишины, потому что считают, что он сыграет на руку ХАМАС.

Стороны согласились с тем, что необходимо предотвратить жертвы среди гражданского населения и обеспечить непрерывную и бесперебойную доставку гуманитарной помощи, заявили источники.

Кроме того, Блинкен обсудил с Фиданом вопрос заявки Швеции на членство в НАТО, которая до сих пор не ратифицирована Турцией, а также двусторонние и региональные вопросы.

В целом встреча длилась около 2,5 часов.

Турция в конфликте между Израилем и ХАМАС жестко критикует израильские силы, утверждая, что они совершают военные преступления. Президент Турции Эрдоган не считает ХАМАС террористической организацией. США, как известно, поддерживают Израль в его праве на самооборону, призывая избегать жертв среди гражданских в Газе.

Утром 6 ноября Блинкен прибыл в Турцию после необъявленного визита в Ирак в воскресенье – это его последняя остановка в регионе перед тем, как отправиться в Азию.

Накануне Блинкен встретился с президентом Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом на фоне напряжения между израильскими поселенцами и палестинцами на Западном берегу реки Иордан.