Блінкен прибув до Туреччини після неоголошеного візиту в Ірак

Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Туреччини після неоголошеного візиту до Іраку в неділю – це його остання зупинка в регіоні перед тим, як вирушити до Азії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN.

Очікується, що в понеділок вранці Блінкен зустрінеться з турецькими офіційними особами, щоб обговорити війну між Ізраїлем та палестинським бойовим угрупованням ХАМАС.

Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган різко критикує операцію Ізраїлю в секторі Гази, називаючи ці дії "злочинами проти людяності".

Блінкен відвідав Ірак попри загрози з боку шиїтського угруповання "Катаїб Хезбалла", що підпорядковується іранському Корпусу вартових ісламської революції. Воно повідомило, що візит держсекретаря в Багдад призведе до значної ескалації.

Під час свого візиту до Іраку топ-дипломат США зустрівся з прем'єр-міністром країни Мухаммедом Шіа ас-Судані у Багдаді, де провів більш ніж годинну зустріч.

Напередодні Блінкен зустрівся з президентом Палестинської адміністрації Махмудом Аббасом на тлі напруги між ізраїльськими поселенцями і палестинцями на Західному березі річки Йордан.

Перед цим держсекретар США не погодився із закликами Йорданії та Єгипту переконати Ізраїль припинити вогонь у секторі Гази.

Під час візиту до Ізраїлю Блінкен заявив, що США визнають повне право Ізраїлю захищатися, але має значення, як це здійснюють, і цивільне населення в Газі має бути захищене.

За інформацією ЗМІ, США очікують, що найближчими днями Ізраїль змінить тактику боїв проти ХАМАС, зменшивши масштаби атак з повітря і зосередившись на тактичних наземних операціях.