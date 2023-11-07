Польських євродепутатів можуть позбавити імунітету за ненависть до мігрантів

У вівторок комітет Європейського парламенту з правових питань (JURI) оприлюднить свою рекомендацію щодо того, чи слід позбавити імунітету чотирьох польських депутатів Європарламенту, звинувачених у розпалюванні ненависті до мігрантів.

Про це, як пише "Європейськка правда", повідомляє Euractiv.

Пізніше цього тижня пленарне засідання проголосує за рекомендацію і вирішить, чи буде знята недоторканність з Беати Мазурек і Томаша Поренби – членів керівної партії Польщі "Право і справедливість", а також Беати Кемпи і Патрика Яка – членів молодшого коаліційного партнера "Право і справедливість" – "Суверенної Польщі".

Їх звинувачують у "розпалюванні ненависті на основі національних, етнічних, расових і релігійних відмінностей" за поширення відеоролика напередодні місцевих виборів у Польщі 2018 року.

Відео пов'язувало "анклави мусульманських біженців" із зґвалтуваннями та насильницькими нападами, а також припускало, що захоплення влади опозиційною партією "Громадянська коаліція" призведе до напливу мігрантів, через що мешканці "боятимуться виходити на вулиці після настання темряви".

Рафал Гавел, засновник польської неурядової організації "Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки", подав додатковий обвинувальний акт у листопаді 2021 року після того, як прокуратура двічі відхилила звинувачення.

Цей додатковий обвинувальний акт призвів до того, що в лютому 2023 року Європарламент розпочав процедуру зняття депутатської недоторканності з євродепутатів.

Гавел, якому загрожувало ув'язнення за шахрайство і підробку документів, отримав політичний притулок від Норвегії в жовтні 2020 року.

Зі свого боку, євродепутати стверджують, що обвинувальний акт є атакою на свободу слова, а також нагадують, що це приватне звинувачення, яке раніше було "законно" знято прокуратурою.

"Депутати Європарламенту не створювали цей ролик. "Злочин" євродепутатів полягав у тому, що вони передали або вподобали [в соціальних мережах] офіційний ролик правлячої партії в Польщі в 2018 році", – заявив Euractiv депутат Європарламенту Патрик Яки від імені чотирьох євродепутатів.

"У ролику були показані уривки інцидентів з мігрантами, які показували телеканали по всій Європі, тому заборона депутатам Європарламенту того, що не заборонено в Європі, буде ударом по свободі публічних дебатів", – додав він, додавши, що "мова йде про свободу слова, для чого і був встановлений імунітет".

Якщо імунітет буде знято, ці депутати можуть звернутися до Суду ЄС на підставі статті 263 Договору про заснування Європейського Союзу, що значно подовжить процес.

Для порівняння, справа про зняття недоторканності з колишнього президента Каталонії та депутата Європарламенту Карлеса Пучдемона застрягла в Суді ЄС з 2021 року і досі не вирішена.

Як повідомляли ЗМІ, польська партія "Право і справедливість" розробляла передвиборну кампанію під впливом радників прем’єра Угорщини Віктора Орбана, яких найняла влітку, намагаючись утримати владу після восьми років.

Серед іншого, саме вони нібито запропонували змістити фокус кампанії на тему мігрантів, а також підкинули ідею з проведенням референдумів у день виборів. Таку ж технологію використав Орбан під час парламентських виборів у квітні 2022-го.