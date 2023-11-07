Польских евродепутатов могут лишить иммунитета за ненависть к мигрантам

Во вторник комитет Европейского парламента по правовым вопросам (JURI) обнародует свою рекомендацию относительно того, следует ли лишить иммунитета четырех польских депутатов Европарламента, обвиняемых в разжигании ненависти к мигрантам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Позже на этой неделе пленарное заседание проголосует за рекомендацию и решит, будет ли снята неприкосновенность с Беаты Мазурек и Томаша Поренбы – членов правящей партии Польши "Право и справедливость", а также Беаты Кемпы и Патрика Яка – членов младшего коалиционного партнера "Право и справедливость" – "Суверенной Польши".

Их обвиняют в "разжигании ненависти на основе национальных, этнических, расовых и религиозных различий" за распространение видеоролика накануне местных выборов в Польше 2018 года.

Видео связывало "анклавы мусульманских беженцев" с изнасилованиями и насильственными нападениями, а также предполагало, что захват власти оппозиционной партией "Гражданская коалиция" приведет к наплыву мигрантов, из-за чего жители "будут бояться выходить на улицы после наступления темноты".

Рафал Гавел, основатель польской неправительственной организации "Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения", подал дополнительный обвинительный акт в ноябре 2021 года после того, как прокуратура дважды отклонила обвинения.

Этот дополнительный обвинительный акт привел к тому, что в феврале 2023 года Европарламент начал процедуру снятия депутатской неприкосновенности с евродепутатов.

Гавел, которому грозило заключение за мошенничество и подделку документов, получил политическое убежище от Норвегии в октябре 2020 года.

Со своей стороны, евродепутаты утверждают, что обвинительный акт является атакой на свободу слова, а также напоминают, что это частное обвинение, которое ранее было "законно" снято прокуратурой.

"Депутаты Европарламента не создавали этот ролик. "Преступление" евродепутатов заключалось в том, что они передали или лайкнули [в социальных сетях] официальный ролик правящей партии в Польше в 2018 году", – заявил Euractiv депутат Европарламента Патрик Яки от имени четырех евродепутатов.

"В ролике были показаны отрывки инцидентов с мигрантами, которые показывали телеканалы по всей Европе, поэтому запрет депутатам Европарламента того, что не запрещено в Европе, будет ударом по свободе публичных дебатов", – добавил он, добавив, что "речь идет о свободе слова, для чего и был установлен иммунитет".

Если иммунитет будет снят, эти депутаты могут обратиться в Суд ЕС на основании статьи 263 Договора об учреждении Европейского Союза, что значительно продлит процесс.

Для сравнения, дело о снятии неприкосновенности с бывшего президента Каталонии и депутата Европарламента Карлеса Пучдемона застряло в Суде ЕС с 2021 года и до сих пор не решено.

Как сообщали СМИ, польская партия "Право и справедливость" разрабатывала предвыборную кампанию под влиянием советников премьера Венгрии Виктора Орбана, которых наняла летом, пытаясь удержать власть после восьми лет.

Среди прочего, именно они якобы предложили сместить фокус кампании на тему мигрантов, а также подбросили идею с проведением референдумов в день выборов. Напомним, что такую же технологию использовал Орбан во время парламентских выборов в апреле 2022-го.