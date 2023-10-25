Північна Македонія посилить свій військовий контингент у Косові

Північна Македонія збільшить чисельність контингенту країни у складі миротворчої місії НАТО у частково визнаному Косові (KFOR).

Відповідне рішення уряд країни ухвалив у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

Збройні сили Північної Македонії, постановила виконавча влада, відправлять до Косова додатковий взвод у складі 35 військовослужбовців.

Таке рішення Скоп’є ухвалило "на основі рекомендацій військових високопосадовців НАТО", а також у консультаціях із країнами-учасницями ініціативи співпраці у сфері оборони, покликаної зміцнити обороноздатність Косова.

Таким чином, північномакедонський контингент у складі KFOR налічуватиме 101 військовослужбовця. Очікується, що він перебуватиме в Косові з листопада 2023 по травень 2024 року.

KFOR, до складу яких входять миротворці з 27 країн, перебувають у Косові з червня 1999 року, в основному з легким озброєнням і транспортними засобами.

У вересні на півночі Косова стались сутички зі стріляниною з боку озброєних невідомих людей, в результаті яких загинув косовський поліцейський. Приштина стверджує, що невідомі діяли за вказівкою Сербії, маючи намір дестабілізувати ситуацію в регіоні.

У відповідь на це НАТО посилив миротворчі сили в Косові, залучивши додаткових військовослужбовців із Великої Британії та Румунії й надіславши їм важке озброєння.

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