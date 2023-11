Лідери ЄС відреагували на рішення Єврокомісії про початок переговорів з Україною

Декілька лідерів та членів урядів держав ЄС привітали рекомендацію Єврокомісії почати з Україною перемовини про членство, коли вона завершить виконання "кандидатських" вимог.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що вітає рекомендації Єврокомісії щодо України, Молдови та Грузії.

"Дуже важливо перетворити ці рекомендації на рішення Європейської ради у грудні. Перед нами – історична нагода зробити Європу сильнішою", – відреагував Науседа у своєму Twitter (Х).

