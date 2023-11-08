Лідери ЄС відреагували на рішення Єврокомісії про початок переговорів з Україною

Декілька лідерів та членів урядів держав ЄС привітали рекомендацію Єврокомісії почати з Україною перемовини про членство, коли вона завершить виконання "кандидатських" вимог.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що вітає рекомендації Єврокомісії щодо України, Молдови та Грузії.

"Дуже важливо перетворити ці рекомендації на рішення Європейської ради у грудні. Перед нами – історична нагода зробити Європу сильнішою", – відреагував Науседа у своєму Twitter (Х).

Welcome the @EU_Commission recommendations to start 🇪🇺 accession talks with Ukraine& Moldova and grant #EU candidate status to Georgia.



It's crucial to turn these recommendations into decisions at #EUCO in December.



We have a historic oppportunity to build a stronger Europe. — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) November 8, 2023

Президент Естонії Алар Каріс також зазначив, що тепер, після рекомендації Єврокомісії, завдання членів ЄС – "зробити останні кроки" і запросити Україну та Молдову на наступний етап. "Вони мають підтримку Естонії. Разом з Україною і Молдовою ми будемо ще сильнішими", – зауважив він.

"Розширення ЄС – це геополітична необхідність. Ми підтримуємо європейський курс України і дуже задоволені рекомендацією Єврокомісії відкрити переговори про членство. Фінляндія радо допоможе з втіленням необхідних реформ", – зазначив прем’єр Фінляндії Петтері Орпо.

"Український народ є частиною європейської родини. Початок переговорів про вступ до ЄС – це наступний крок, який ми маємо зробити разом. Адже сильніший, більший і об’єднаний ЄС – це геополітична відповідь на агресивну війну, розпочату Росією", – прокоментувала очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок.

Die Menschen in der #Ukraine gehören zur europäischen Familie. Der Beginn der EU-#Beitrittsgespräche ist der nächste Schritt, den wir gemeinsam gehen sollten. Denn eine stärkere, größere und geschlossene EU ist die geopolitische Antwort auf Russlands Angriffskrieg. — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) November 8, 2023

Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску також привітала оцінку та рекомендації ЄС щодо України, Молдови і Грузії та похвалила Україну й Молдову за "постійний прогрес". Також вона висловила повну підтримку наближенню перспективи вступу для країн Західних Балкан.

Welcoming #COM 2023 #Enlargement package&recommendations to open negotiations with🇺🇦&🇲🇩and grant candidate status to🇬🇪. RO commends UA and RMD for their sustained progress, reforms&hard work and expresses full support for advancing the 🇪🇺 perspective of the Western Balkans and🇹🇷. — Luminita Odobescu (@Odobes1Luminita) November 8, 2023

Нагадаємо, у звіті, опублікованому 8 листопада, Єврокомісія рекомендувала розпочати з Києвом переговори про вступ, але перед тим Україна має виконати частину ще не втілених реформ.

Президентка Єврокомісії на брифінгу також відповіла на побоювання, що майбутній вступ України може посилити загрозу для безпеки і стабільності Євросоюзу через те, що Росія продовжить залишатися загрозою для України.

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