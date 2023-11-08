Президентка Єврокомісії відповіла на побоювання, що вступ України загрожує безпеці ЄС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала побоювання, що майбутній вступ України може посилити загрозу для безпеки і стабільності Євросоюзу через постійну загрозу з боку Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Фон дер Ляєн запитали, чи не бачить вона суперечності у заявах Єврокомісії, що розширення ЄС є інвестицією у безпеку і стабільність континенту, і тим, що до складу союзу збираються приймати Україну – яка зараз у стані війни і з частковою окупованою територією, а у разі завершення поточної "гарячої фази" залишиться ризик нової агресії з боку Росії.

"Метою Росії було стерти Україну з мапи світу. Якби Росія мала успіх у цьому – уявіть, що це означало б для нашої безпеки. Добре, що Росія зазнала невдачі у своїх стратегічних цілях. Україна ж як держава, навпаки, сильніша, ніж будь-коли", – відповіла Урсула фон дер Ляєн.

"І це демонструє, як важливо стабілізувати демократію в Україні, підтримувати Україну і подбати, щоб Україна змогла вистояти перед цією масштабною агресією, війною, яку розв’язала Росія", – додала президентка Єврокомісії.

Також фон дер Ляєн відповіла на заяви свого попередника Жана-Клода Юнкера про те, що Україна не готова до членства у ЄС, оскільки вона "корумпована".

Нагадаємо, у звіті, опублікованому 8 листопада, Єврокомісія рекомендувала державам ЄС розпочати з Києвом переговори про вступ, але перед тим Україна має виконати частину ще не втілених реформ.

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