Лидеры ЕС отреагировали на решение Еврокомиссии о начале переговоров с Украиной

Несколько лидеров и членов правительств государств ЕС приветствовали рекомендацию Еврокомиссии начать с Украиной переговоры о членстве, когда она завершит выполнение "кандидатских" требований.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что приветствует рекомендации Еврокомиссии по Украине, Молдове и Грузии.

"Очень важно превратить эти рекомендации в решение Европейского совета в декабре. Перед нами – историческая возможность сделать Европу сильнее", – отреагировал Науседа в своем Twitter (Х).

