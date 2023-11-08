Стефанішина назвала головне очікування Єврокомісії від України

Європейська комісія очікує від України продовження реформ і влада у Києві вже над цим працює.

У цьому в ефірі телемарафону запевнила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, про те, що реформи в Україні мають тривати, сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, презентуючи звіт щодо розширення ЄС. Про це також йшлося й у представленому звіті.

"Це ключове очікування від України. Вони (реформи – ред.) мають нарощуватися, має забезпечуватися їхнє укріплення і сталість – це основне очікування від України, ми над цим працюємо", – підкреслила Стефанішина.

Вона додала, що Україна хоче довести свою готовність до початку переговорів до засідання Євроради 14 грудня.

Як відомо, 8 листопада Європейська комісія рекомендувала державам ЄС розпочати переговори про вступ з Україною, але Київ повинен виконати частину ще не втілених реформ.

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