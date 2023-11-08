Стефанишина назвала главное ожидание Еврокомиссии от Украины

Европейская комиссия ожидает от Украины продолжения реформ, и власть в Киеве уже над этим работает.

В этом в эфире телемарафона заверила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, о том, что реформы в Украине должны продолжаться, сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя отчет о расширении ЕС. Об этом также говорилось в представленном отчете.

"Это ключевое ожидание от Украины. Они (реформы. – Ред.) должны наращиваться, должно обеспечиваться их укрепление и устойчивость – это основное ожидание от Украины, мы над этим работаем", – подчеркнула Стефанишина.

Она добавила, что Украина хочет доказать свою готовность к началу переговоров до заседания Евросовета 14 декабря.

Как известно, 8 ноября Европейская комиссия рекомендовала государствам ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной, но Киев должен выполнить часть еще не воплощенных реформ.

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