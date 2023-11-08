СМИ: Мальта может председательствовать в ОБСЕ вместо Эстонии из-за позиции РФ

Мальта получила предложение взять на себя председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2024 году из-за того, что кандидатуру Эстонии, которая должна взять эту роль, блокирует Россия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила газета The Times of Malta.

По информации неназванных источников издания, Россия рассматривает возможность пойти на компромисс и поддержать председательство в ОБСЕ Мальты, которую она считает "нейтральной". К Мальте по этому вопросу обращались как минимум две страны, какие именно – не уточняется.

Мальтийский министр иностранных дел Ян Борг в комментарии The Times of Malta не подтвердил и не опроверг информацию, но указал, что Мальта совместно со странами-членами ЕС и дальше поддерживает кандидатуру Эстонии как председательствующего в ОБСЕ государства.

"Для Мальты ОБСЕ остается очень важной организацией, и мы будем поддерживать все усилия, направленные на ее сохранение", – добавил он.

Мальта – нейтральное государство, которое не является членом НАТО, но после вторжения в Украину осудила агрессию России и, как член Европейского Союза, присоединилась ко всем его санкциям против Москвы.

Эстония еще в 2020 году выразила желание взять на себя председательство в ОБСЕ, что сразу же вызвало сопротивление России. Напряженность обострилась после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Еще в мае тогдашний глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявлял, что Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе грозит кризис и разрушение из-за нежелания России и Беларуси одобрить председательство Эстонии в 2024 году.

На этом фоне в ОБСЕ ищут способы сохранить функционирование организации из-за позиции России, которая отказалась от сотрудничества, но может ветировать любое решение.